Kuyu cinayetinin gizemi 21 yıl sonra çözüldü

Filmlere konu olacak bir cinayetin gizemi tam 21 yıl sonra çözüldü. 2002 yılında İzmir'den kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Barış Özek'in (18) cansız bedeni, 6 ay sonra Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulundu. İlçeye bağlı Yazıdere Mahallesi Körkuyu mevkiinde bulunan bir kuyuda tanınmayacak halde olan cesedin teşhisi için çalışma yapan polis ekipleri, kayıp başvurusunda bulunan aileler ile görüştü. Barış Özek'in eşi Cevriye Demirbaş cesedi ayakkabılarından; annesi Gönül Özek ise kıyafetlerinden teşhis etti. Ancak alınan DNA örneklerinden sağlıklı sonuç alınamadığı öne sürülerek cinayet kayıtlara faili meçhul olarak geçti. Cenaze ise aileye teslim edilemedi.



SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ölen şahsın eşi Cevriye Demirbaş'ın ailesini ifadeye çağırdı. Yapılan sorgunun ardından olayın aile içi infaz olduğu tespit edildi. Barış Özek'in, karısı Cevriye Demirbaş'a kötü davrandığı gerekçesiyle aile meclisinin öldürme kararı aldığını, cinayeti ise 2013 yılında işlediği bir başka cinayet nedeniyle 20 yıla mahkum olan Ercan A.'nın işlediğini tespit etti. Özek'i öldürme kararını veren aile üyelerinden İ.A., N.A., N.A.. ve A.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, Ercan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DNA örneğinin aileyle tamamen eşleştiği ortaya çıktı.



BİR MEZARI OLACAK

Evladı Barış Özek'in cenazesini alan acılı anne Gönül Özek, çocuğunun artık bir mezarının olması nedeniyle teselli bulduklarını ancak geç tecelli eden adalet nedeniyle 21 yıl kabus yaşadıklarını belirtti. Anne Özek, "21 sene sonra evladıma kavuşacağım. Ben duyunca neye uğradığımı şaşırdım. 21 sene geçti aradan. Ben bu olayın araştırılmasını istiyorum. Cinayeti işleyen kimse, gerçek faillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlum şu an yaşasa çoluk çocuk sahibi olacaktı. 21 sene sonra babasının mezarının üzerine gömeceğiz. Acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak" dedi.



BABASININ ÜZERİNE DEFNEDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na getirilen Barış Özek'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'nda bulunan babası Rıza Özek'in üzerine defnedildi.



KAZIM YÖRÜKÇE

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