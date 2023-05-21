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Haberler İzmir Yaşlı kadını torunu ile arkadaşı katletti

Yaşlı kadını torunu ile arkadaşı katletti

21.5.2023

Gazete

Yaşlı kadını torunu ile arkadaşı katletti
İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddiaya göre 15 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte babaannesini eline geçirdiği çapa ile öldürdü. Korkunç cinayet Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç, iddialara göre arkadaşı M.M.T.T ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç, arkadaşının da yardımıyla babaannesine çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve M.M.T. emniyete götürüldü. Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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