  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de durdurulan kamyonetin kasasından at eti çıktı

İzmir'de durdurulan kamyonetin kasasından at eti çıktı

İzmir Bayraklı'da polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasından parçalanmış halde at eti çıktı. Olay üzerine kamyonda bulunan 2 kişi emniyete götürüldü.

22.05.2023, 13:48

İzmir’de durdurulan kamyonetin kasasından at eti çıktı

İzmir'de Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sabah saat 04.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde bir kamyonetin etrafında alkol alan şahıslardan şüphelendi. Şüphe üzerine şahısları inceleyen ekipler, kamyonetin kasasını inceledi. Kamyonet kasasında ise kesilip parçalanarak poşetlere konulmuş halde at etleri bulundu.

Poşetler içerisindeki at etleri imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili ise gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA