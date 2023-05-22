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Haberler İzmir İzmir'de torun dehşeti! 15 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte babaannesini öldürdü

İzmir'de torun dehşeti! 15 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte babaannesini öldürdü

İzmir Selçuk'ta babaannesini çapa vurarak öldüren 15 yaşındaki torun ve arkadaşı, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Öte yandan babaannenin torunu ile diğer çocuğun arkadaş olmasını istemediği için olayın gerçekleştiği iddia edildi.

İHA

22.05.2023, 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023, 09:34

İzmir’de torun dehşeti! 15 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte babaannesini öldürdü

İzmir'in Selçuk ilçesinde Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T. (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


ARKADAŞLIK KURMASINI İSTEMEMİŞ
Olay günü E.Ç.'nin arkadaşı M.M.T.'nin şehir dışından İzmir'e geldiği öğrenildi. Babaanne Sevim Çetin'in torunu E.Ç.'nin M.M.T. ile arkadaşlık yapmasını istemediği ve bu nedenle öldürüldüğü öne sürüldü. E.Ç. ve M.M.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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