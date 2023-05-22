Kültür Sanat Fabrikası’nda tarihi dönemler canlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alsancak'taki 140 yıllık Tekel Fabrikası'nı İzmir Kültür Sanat Fabrikası adı altında bir sanat kompleksine dönüştürdü. Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk ve Grafik Tasarımı Programı Tasarım Bölüm Başkanı Korkut Ünal, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi için tarihi dönemleri anlatan 22 illüstrasyon yaptı. Yaşar Üniversitesi öğretim görevlileri, 3 ay gibi kısa bir sürede illüstrasyonları tamamladı. Tarihi dönemleri adeta canlandıran illüstrasyonlar, tarihi eserlerin bulunduğu müzeye renk kattı.

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