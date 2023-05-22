Meteoroloji’den Ege için ‘sağanak’ uyarısı

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde bugün gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

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