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Haberler İzmir Tesis ve site yönetiminde yeterlilik belgesi istenecek

Tesis ve site yönetiminde yeterlilik belgesi istenecek

22.5.2023

Gazete

Tesis ve site yönetiminde yeterlilik belgesi istenecek
Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki "Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ile birlikte sektör yeni bir standarda kavuşurken İzmir'de yıllardır profesyonel tesis yönetimi hizmeti veren FCTU Tesis Yönetimleri Genel Müdürü Hüsamettin Yılmaz, kararın sektör için çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Murat Kurum'un katıldığı, Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin düzenlediği Tesis Yönetim Zirvesi'nde tesis yönetiminde bilgi ve yetkinliğin önemine vurgu yapıldığını belirten Yılmaz, sürdürülebilirlik ve hesap verebilirliğin sağlanmasının ancak nitelikli yöneticiler ile mümkün alacağını söyledi.
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