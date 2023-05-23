57 kez serbest kaldı yine aynı suçu isledi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen iki işyerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 118 kişiye toplam 478 bin 490 lira idari para cezası kesildi. İşyeri sahibi Ö.T.'ye kumar oynanması için yer temin etme suçundan 58'inci kez işlem yapıldığı ortaya çıktı. Bir şüphelinin sürekli aynı suçu işleyip serbest kalmasını yorumlayan avukat Efe Demirciefe, "Suçun alt sınırının çok düşük olması ve bu suçları işleyen şahısların genellikle yargılanması sırasında tutuklanmalarına yönelik bir karar çıkmaması nedeni ile cezanın caydırıcılığı yok edilmektedir" dedi.



METİN BURMALI

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