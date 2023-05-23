Babaannesini arkadaşını istemedi diye öldürmüş

İzmir'in Selçuk ilçesinde Sevim Çetin'in (58) çapayla öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan torunu E.Ç. (15) ve onun arkadaşı M.M.T. (15) tutuklandı. E.Ç.'nin şehir dışından gelen arkadaşı M.M.T.'yi babaannesi Çetin'in evine götürdüğü, Çetin'in de torunu E.Ç'ye arkadaşlık yapmasını istemediği M.M.T.'yi evden göndermesini söylediği sırada çıkan tartışmada cinayetin işlendiği öğrenildi. Olay, saat 12.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Sevim Çetin'in evinden gelen gürültüler üzerinde komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Çetin'in çapayla öldürüldüğünü belirledi.

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