‘Çilek Festivali’nde muhteşem final

Menemen Belediyesi'nin 13'üncü kez düzenlediği Emiralem Çilek Festivali, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Emiralem Çilek Festivalimizi başarıyla tamamladık. Bu kez beş yüz binin üzerinde misafirimizi ağırladığımız festivalimizde, yaklaşık 80 ton çilek satışı gerçekleşti" diye konuştu.



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Emiralem sokaklarına kurulan stantlarda üreticiler çilek ve çilekten elde ettikleri ürünlerin satışını yaparken, vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de festival alanında yapılan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festival kapsamında 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' ve 3 kategori de 'En Güzel Tarla' Yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan verdi. Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Merve Özbey, çilek tadında geçen festivalin ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Pehlivan, tüm katılanlara ve festivalin başından sonuna destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Emiralem Çilek Festivali'nde yüz binlerce kişiyi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Pehlivan, "Kıymetli sanatçımız Merve Özbey hanımefendiye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Festivalimizin gerçekleşmesinde büyük emeği olan belediye aileme, tüm konuklarımıza ve ev sahipliğini en güzel şekilde yapan Emirâlemli hemşerilerime özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

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