“Erdoğan unutulmuş milyonların sesidir”

AK Parti İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna sayılı günler kaldığını, sandığa gidildiğinde halkın pusulada sadece iki adayı göreceğini hatırlattı. Erdoğan'ın, "Dışarıda bırakılmış, hakları gasbedilmiş ve unutulmuş milyonların sesi" olduğunu ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanı'mız, yatırımları sadece belirli şehirlere, belirli bölgelere değil, 7 bölge 81 şehre götürdü. Hastaneleri, okulları, kamu kurumlarını yenileyen, hizmet kapısı haline getiren lider. Terörle mücadeleyi en üst seviyeye çıkarıp, operasyonları sınır dışına taşıyan lider. BM kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' deyip adaletsiz dünyada yeni bir adil düzen isteyen lider. Karabağ'ı özgürleştiren lider. Gelin bu liderin yanında kenetlenelim. Gelin Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim."

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