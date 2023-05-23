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İzmir'e ameliyat olmak için gelen kadın yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir dairede çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının kısa bir süre önce mide küçültme ameliyatı için İzmir'e geldiği öğrenildi.

İHA

23.05.2023, 16:48

İzmir’e ameliyat olmak için gelen kadın yangında hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta öğle saatlerinde Zafertepe Mahallesi 612 sokakta bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın apartmanın birinci katında bulunan bir dairede çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında, dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çıkan yangında Alman uyruklu Adle Hammude (59) adlı kadının yangın esnasında içeride olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Hammude'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




İZMİR'E MİSAFİR OLARAK GELMİŞ
Öte yandan, yangında hayatını kaybeden kadının, kısa bir süre önce mide küçültme ameliyatı için İzmir'e geldiği ve bir süredir kardeşine ait dairede kaldığı öğrenildi. Evde çıkan yangının sebebini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

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