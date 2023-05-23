“Seçim zaferlerine yenisini ekleyeceğiz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yaşayan Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, AK Parti 27. Dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mirhan Bedir, AK Parti Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci ve partililer katıldı. AK Partili Dağ, "14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hem Recep Tayyip Erdoğan hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı başarılı bir tablo ortaya koymuştur. İnşallah 28 Mayıs'ta yapılacak seçimleri de yine Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde bitirecektir. En yakın rakibimize yaklaşık 5 puan fark atmamıza rağmen asla rehavete kapılmıyoruz, ilk günkü heyecanımız ve azmimizle çalışmaya, gayret göstermeye devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz seçim zaferlerine yenisini eklemek için vatandaşlarımız mutlaka sandığa gitmelidir. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmek adına pazar günü oy kullanmayı bir görev olarak görmeliyiz" diye konuştu. İzmir'de yaşayan Ağrılılar olarak Dağ ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'yi misafir etmekten gurur duyduklarını belirten Tekinalp ailesi, "Her iki misafirimizi İzmir'de her zaman ağırlamak isteriz. Ayrıca bu güzel anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm Ağrılı hemşerilerimize sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

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