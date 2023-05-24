Son şemsiye ustası hayata veda etti

Tire'nin son şemsiye tamircisi ustası veda etti. 62 yıllık şemsiye tamircisi 75 yaşındaki Raşit Taşyer çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan evli ve iki yetişkin çocuk babası Taşyer'in cenazesi Tire'de toprağa verildi. Taşyer'in, Gön Pazarı Geçidi'ndeki dükkanını sağlığı bozulana kadar açık tuttuğunu belirten komşuları, "Kaybolmaya yüz tutan meslekler grubunda bulunduğu için çeşitli kurum ve kuruluşlardan birçok ödül almıştı" diye konuştu.



NADİR UYSAL

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