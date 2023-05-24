  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Son şemsiye ustası hayata veda etti

Son şemsiye ustası hayata veda etti

24.5.2023

Gazete

Son şemsiye ustası hayata veda etti
Tire'nin son şemsiye tamircisi ustası veda etti. 62 yıllık şemsiye tamircisi 75 yaşındaki Raşit Taşyer çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan evli ve iki yetişkin çocuk babası Taşyer'in cenazesi Tire'de toprağa verildi. Taşyer'in, Gön Pazarı Geçidi'ndeki dükkanını sağlığı bozulana kadar açık tuttuğunu belirten komşuları, "Kaybolmaya yüz tutan meslekler grubunda bulunduğu için çeşitli kurum ve kuruluşlardan birçok ödül almıştı" diye konuştu.

NADİR UYSAL
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA