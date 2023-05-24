Tugay’ı ihmal yaktı

İzmir'de çalıştıkları kozmetik mağazasında çıkan yangında ölen depo sorumluları Tugay Bürücüler (29) ile Mustafa Yaşar Gümüş'ün (40) ihmaller zincirinin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Gülsüm Bürücüler, eşinin çalıştığı depodaki tek acil çıkış kapısının kilitli olduğunu, üst kata çıkışta kullanılan merdivenin iptal edilerek yerine kaçak asansör yapıldığını, depoda da herhangi bir yangın söndürücü ya da havalandırma bulunmadığını iddia etti.



YANICI KİMYASAL SIZMIŞ

İşyeri sahibi ile konuşan Gümüş ailesinin şikayetini geri çektiğini aktaran Tugay'ın annesi Fatma Bürücüler ise, "Evladımı yangın değil, ihmal öldürdü ama işyeri sahibi şuan serbest. Şimdi bana İzmir'i verseler ne yapayım? İşyeri sahibinin önce adaletin, sonra Allah'ın huzurunda hesap vermesini istiyorum" dedi. Geçen 25 Şubat'ta, Konak ilçesindeki Yenişehir Gıda Çarşısı 1203 sokaktaki Yusuf K.'ya ait 3 katlı kozmetik mağazasının depo olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı.



MERDİVEN VE KAPI YOK

Alevlerin başladığı bodrum katında mahsur kalan depo sorumlusu Mustafa Yaşar Gümüş ile Tugay Bürücüler, olay yerinde feci şekilde öldü. Yangının, kuaförde kullanılan ve arasında iade malların da bulunduğu yanıcı ve parlayıcı maddelerden sızan kimyasal gazın bir ısı kaynağı ile buluşması sonucu başladığı tespit edildi. Eşi Tugay'ın yangından 1 ay önce sanki içine doğmuş gibi kendisine 'Burada bir yangın çıksa, deprem olsa kaçacak yerimiz yok' diyerek işten ayrılmayı düşündüğünü anlatan iki çocuk annesi Gülsüm Bürücüler, "Tugay'ın çalıştığı işyerine daha önce hırsız girdiği için acil çıkış kapısını çelik kapı ile kapatıp, anahtarını da üst kattaki kasaya koymuşlar. Üst kata mal çıkarmak için merdivenleri iptal edip, içeriden kaçak asansör yapmışlar. Yangın çıktığında elektrikler kesildiği için asansör çalışmamış ve çökmüş. Kapı da kilitli olduğu eşim ve arkadaşı hiçbir yere kaçamamış. Tugay'ın çalıştığı yer daha önce bir bankanın ek binası olduğu için duvarları kalın ve çelik kapı var. İtfaiye ekipleri 2,5 saatte bodrum kata girememiş" diye konuştu. Acılı baba Kemal ile gözü yaşlı anne Fatma Bürücüler de evlatları Tugay'ın ihmaller zincirinin kurbanı olduğunu iddia etti. 2 yıldır çalıştığı işyerinin deposunda yanıcı madde olmasına rağmen ne bir havalandırma ya da pencere ne de bir yangın tüpü olmadığını öne süren Fatma Bürücüler, "İşyeri sahibi olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti" dedi.



METİN BURMALI/ ÖZEL HABER

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