CHP’lileri çıldırtan pankart!

İZMİR Ülkü Ocakları, CHP Genel Başkanı ve HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan dikkat çekici bir pankart hazırladı. Ülkü Ocakları binasına Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu afişte birinci tur ve ikinci tur biçiminde ayrım yapıldığı, yüz siluetinin bir bölümüne Kılıçdaroğlu'nun PKK'lılar benzeri kıyafet giydirildiği ve zafer işareti yaptığı görülüyor. İkinci bölümde ise Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti yaptığı ve ülkücü bıyıklı olduğu görülüyor. CHP'liler İl Seçim Kurulu'na başvurarak afişin kaldırılmasını istedi.

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