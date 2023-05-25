Saygılı’dan ‘siyah çelenk’ yanıtı: Düzmece protestoyla ses getiremezler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il binası önüne siyah çelenk bırakan CHP'lilere, "CHP İzmir, düzmece protestosuyla ses getiremeyecek. Büyük zafere 4 gün kaldı. 28 Mayıs sandığında görüşmek üzere" diye cevap verdi.

Sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadelere yer verdi: "Siyah çelenkleriyle tam kadro il başkanlığımıza kadar teşrif eden CHP İzmir, düzmece protestosuyla ses getiremeyecek. Genel başkanları gibi son düzlüğe girerken bir gerilim filminin aktörü gibi davranıyorlar ama yazıp oynadıkları küçük piyeslerde kayboluyorlar. Büyük zafere 4 gün kaldı. Haklı haksız, hak eden hak etmeyen beşli olacak. Telaşa, agresif davranışa mahal yok! Tepki göstermek demokratik hak ama kapılara dayanmak dışında bin bir yolu var. Sakin. 28 Mayıs sandığında görüşmek üzere..."