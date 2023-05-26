AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete sert gönderme: Siyaseten bedel ödedikleri gibi tarihte de bedelini ödeyecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Hemşehri Dernekleri Kadın Buluşması'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs'taki seçimlerden çıkan netice sonrası muhalif partilere mensup isimlerin depremzedelere, millete hakaret etmeye başladıklarını savunan Dağ, şöyle devam etti:

"Kadınlar üzerinden bir propaganda yapma gayretleri vardı, biz onlara karşı hiçbir laf söylemiyoruz. Sadece İzmir'deki 2 milletvekilimizi gösteriyoruz. Diyoruz ki, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz kadınlar üzerinden bize bir şey söylemeyi bırakın. CHP'liler kendilerine bu konuda ne kadar temsil verdiler, nasıl bu noktada adım attılar ona baksınlar. AK Parti, kadın hareketidir. Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara her zamankinden daha fazla imkan vermeye gayret etmiştir."

Terör örgütü elebaşlarını serbest bırakacaklarını söyleyenlerin bu seçimde siyaseten bedel ödediklerini, tarihte de bedel ödeyeceklerini ifade eden Dağ, "Pazar günü kaybettiğinizle kalmayacak bu iş. Milleti bu kadar mağdur ettiniz, korkuttunuz. Bunun bedelini siyaseten de tarih önünde de hukuk önünde de ödeyecekler." diye konuştu.

HDP'ye oy veren seçmenlerin tamamının LGBT'ye karşı olduğunu ancak partinin yöneticilerinin LGBT sözcülüğü yaptığını öne süren Dağ, "Bu ülkenin, insanların değerlerine aykırı siyasete devam ederseniz bunlar daha iyi günleriniz. Bu milletten şamar yemeye devam edersiniz. Birileri gibi Diyarbakır'da başka, Trabzon'da başka konuşmuyoruz. Çünkü haklıyız, doğruyu görüyoruz, doğruyu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da AK Parti iktidarları döneminde kadını istihdamda, siyasette, eğitimde ve ticaret hayatında öne çıkardıklarını, kadını ve aileyi güçlendirdiklerini dile getirdi.

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