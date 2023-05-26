Başkan Batur’dan partisine liste eleştirisi: Bir gecede karar verildi

KONAK Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Abdül Batur, milletvekili aday listeleri konusunda yaptığı değerlendirmede partisi CHP'yi eleştirdi. Batur, iki bölgeden 8'er vekil çıkarmayı tahmin ettiğini ancak bu sayının 7'şer vekilde kaldığını kaydetti. Başkan Batur yaptığı değerlendirmede "Bu konunun seçim sonrası masaya yatırılması lazım. Nasıl oldu, kim/nereden geldi. Bir gecede kimsenin haberi olmadan karar verildi. İzmirli ne ister? Bu kentte listelerde kendisini görmek isteyen kimlikler var. Temsil olarak muhakkak yer alması lazımdı" dedi.

'ÖZELEŞTİRİ YAPMALIYIZ'

BAZI kesimlerin ciddi bir güç olduğunu söyleyen Batur, "Romanlar, Mardinli hemşerilerimiz var. Onlar da kendilerini görmek istediler. Yıllardır İzmir'de yaşayan ve partimize destek veren insanlar bu insanlar. Tartışmak lazım bunları. Yanlış varsa yanlışın üzeri kumla örtülmez. Nerede yanlış yaptık, bakacağız. Roman mahallesinde neden az oy aldık. Bizden kaynaklı bir şeydir. Vatandaş neden az oy verir. Belediyenin hizmetleri ya da siyasi bakış açısından kaynaklı olabilir. Hep pembe tablo yaparsak olmaz. Özeleştiri yapmamız lazım" dedi.