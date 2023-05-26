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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

İzmir'de feci kaza! Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan taksi bir yayaya çarptı. Yaralı C.G., aracın atından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

26.05.2023, 09:41

İzmir’de feci kaza! Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde A.E. idaresindeki 35 T 5189 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde seyrederken katlı otopark karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları aşıp kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda yürüyen C.G., taksinin çarpması sonucu yere düşüp aracın altında sürüklendi. Araç ile bir dükkanın tezgahı arasında sıkışan yayayı gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı C.G., aracın atından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan C.G., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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