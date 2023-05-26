Türkiye'yi, özellikle de şehirleri yemyeşil hâle getirene kadar, millet bahçeleri ve ağaçlandırma ile usanmadan çalışmayı sürdüreceklerinin sözünü veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e dev bir eser kazandırıyor. İktisat Kongresi binasını İzmir'e kazandıran Vali Selim Köşger'in de girişimleri ile eskiden terör olayları ile anılan Kadifekale'ye Millet Bahçesi yapımı için start verildi.

'ERİŞİLEBİLİR BİR ALAN'

Millet Bahçesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilen yaklaşık 110 dönüm alana yapılacak, ışıklandırma ve peysaj sistemi ile kentin hemen hemen her yerinden görülecek. Millet Bahçesi için Kadifekale'nin tercih edildiğini söyleyen Vali Köşger, "Böylelikle kentsel mekandaki yoğunluğu azaltmak ve şehir sakinlerine yeni bir soluklanma alanı kazandırmak mümkün olabilecek. Yer seçiminde alanın toplu taşıma, yaya ulaşımı, bisiklet ulaşımı imkanının olması gerekir. Kadifekale erişilebilir bir alan olması nedeniyle de iyi bir tercih. Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerin ve yakın çevresinin doğal ve kültürel miras özellikleri, değerleri korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu nedenle alan ve çevresinin biyolojik çeşitliliği ve ekolojik süreçlerinin analiz edilerek korunması ve doğa onarımının yapılması önemlidir. Bu alanlar kentin yeşil sistem bütünlüğüne katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANACAK

110 dönümlük arazinin tapusunu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrinin gerçekleştiğini belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, proje ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanacak protokol sonrası projenin çizilip onaylanacağı ve Millet Bahçesi'nin yapımına hızla başlanacağını açıkladı.

FATİH ŞENDİL