Vatandaşa suyu bile çok gördüler

HAT HALA BAĞLANMADI

TOKİ'NİN İzmir'in Ödemiş ilçesinde camisinden okuluna kadar tüm sosyal donatı alanlarıyla bitirip geçtiğimiz Nisan ayında sahiplerine teslim ettiği 468 dairelik toplu konut projesinde yaşayan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zulmüne uğruyor.

İZSU, Şehir Plancıları Odası gibi kuruluşların açtığı davalar yüzünden inşaatı 6 yıla uzayan binalara türlü bahanelerle su vermiyor.

200 AİLE MAĞDUR

TOKİ ve müteahhit firma, İZSU'nun istediği tüm şartları yerine getirmesine, hatta su saatlerini bile tek tek takmasına rağmen 25 metrelik bir hattı çekmeyen belediye, vatandaşı isyan ettirdi.



Konutların anahtar teslimi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katıldığı törenle yapılmıştı.

200'den fazla ailenin yaşadığı mağduriyet, TOKİ'nin açtığı kuyularla çözülmeye çalışılırken şebeke suyu olmadığı için özellikle elektrik kesintilerinde vatandaşlar susuzluğa mahkum oluyor.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, "TOKİ ve müteahhit firma tüm altyapıyı hazırladı, su saatleri bile hazır. Zaten 25 metre önümüzden bir şebeke geçiyor. Oraya hattı bağlamayıp vatandaşı susuz bıraktılar" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DE EN PAHALI SU İZMİR'DE

DEVLETİN yaptığı konutlara su bile bağlamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan İzmirliye ülkenin en pahalı suyunu içiriyor. 2022 yılından beri her ay ÜFE'ye bağlı zam yapılan içme suyu fiyatları, Mayıs ayı itibariyle 3 kattan fazla arttı. İzmir'de içme suyunun ilk kademe metreküp fiyatı 19.79 TL olurken aynı tarife İstanbul'da 14.61 TL, Ankara'da ise 15.75 TL olarak faturalandırılıyor.

ERHAN GÜLENÇ