Çıtır ve Açık ailesinin en mutlu günü

CTR Emlak'ın sahibi Gürhan Çıtır ile İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerinden Aynur Ceylan'ın oğlu Emrehan Çıtır ile İzmir Tarım Kredi Müdürlüğü'nden emekli Nazif Açık ve Sevgi Açık'ın kızları Elif Açık yaşamını birleştirdi. Via Garage ve CTR Group İnşaat, Otomotiv firmalarının sahibi Emrehan Çıtır ile Elif Açık, üç yıl önce arkadaş ortamında tanışmış, iki yıl önce de nişanlanmıştı. Çiftin nikahlı düğün daveti, Atabağ Luxury adlı mekanda gerçekleşti. Goldenstone A.Ş. CEO'su, Pars Grup Savunma, Bardaksan Ambalaj, FPS Boya A. Ş., Kanraz Kimya firmalarının sahibi Mikail Altundaş, Bey Motors kurucu ortağı ve Pars Grup Savunma Sanayi ortağı Murat Eriş ve eşi Simge Eriş'in de katıldığı davette, çiftin tanıklığını, damadın iş ortağı Muratcan Küçük, çocukluk arkadaşı Atabağ Luxury'nin sahibi Atakan Bağcıoğlu, gelinin kuzeni Ebru Öztürk Çakır ve arkadaşı Ahsen Özden üstlendi.



BALAYI DUBAİ'DE

Ünlü sanatçı Tarık Mengüç'ün de sahne aldığı düğünde, Beymen imzalı damatlık ve Arya Spoza marka gelinliği ile şıklığını yansıtan Çıtır çifti, balayı tatili için Dubai'yi tercih etti.

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