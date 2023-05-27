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Haberler İzmir Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı

Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı

27.5.2023

Gazete

Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı
İzmir Tire'de, emekli doktor Yalçın Kocabaş'ı (72) tabancayla başından vurarak öldüren emekli muhasebeci Erdoğan E. (79), tutuklandı. Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında İstasyon mevkisindeki Tire Avcılar Kulübü Derneği bahçesinde meydana geldi. Sigara içmek için bahçeye çıkan Kocabaş ile Erdoğan E. arasında tartışma çıktı. Kıbrıs gazisi olan emekli muhasebeci Erdoğan E., belinden çıkardığı tabancayla Kocabaş'a tek el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kocabaş yaşamını yitirirken, olay sonrası yakalanan Erdoğan E. ise dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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