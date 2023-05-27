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Haberler İzmir İZBAN’da başörtülü kadına çirkin saldırı

İZBAN’da başörtülü kadına çirkin saldırı

27.5.2023

Gazete

İZBAN’da başörtülü kadına çirkin saldırı
İZBAN'da kameralara yansıyan görüntüler 28 Şubat zihniyetini aratmadı. İzmir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren bir kişi, metroda başörtülü bir kadını hedef aldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şahsın "Eşek olmasanız Erdoğan'a oy vermezsiniz be Allahsız" dediği görüldü. Başka bir yolcu ise o anları kayıt altına alıp, başörtülü kadına yapılan zulmü sosyal medyada paylaştı. Başörtülü kadın üzerinden milli iradeyi hedef alan şahsa sosyal medyada tepki yağdı.
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