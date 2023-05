İzmir İktisat Kongresi’nde dijitalleşme ve teknoloji vurgusu

Yaşar Üniversitesi ve İKSAD Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen 7. Uluslararası İzmir İktisat Kongresinde, dijitalleşme ve teknolojinin ekonomi açısından önemi vurgulandı. Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmalarını Yaşar Üniversitesi MYO Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Osman Kubilay Gül gerçekleştirdi.



EKONOMİNİN MİHENK TAŞI

1'inci İktisat Kongresi'nin Türk ekonomisinin mihenk taşlarından biri olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi MYO Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu "Atatürk bağımsız bir ülkenin ancak bağımsız ve güçlü bir ekonomiyle var olabileceğini çok iyi biliyordu. 17 Şubat - 4 Mart 1923'te 1. İktisat kongresinin önemli bir liman şehri olan İzmir'de organize edilmesini istemesi de bence şehrimizin ekonomik potansiyelinin ve bunu geliştirecek, yenilikçi, güvenilir, çalışkan, girişimci insan gücünün varlığına inandığını göstermektedir" dedi. İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek de, "İKSAD Enstitüsü olarak, Japonya'dan ABD'ye kadar 43 ülkede yaklaşık 200 üniversiteyle faaliyetlerimiz devam ediyor. Ülkemizin bayrağını bilimsel diplomasi dilini kullanarak dalgalandırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında İzmir İktisat Kongresinde ekonomi politikaları tespit edilerek geleceğe dönük uygulamalarla yaşama geçirildi. O dönemde çok sayıda sanayi kuruluşunun da temeli atıldı. Savunma sanayi, enerji ve sağlık alanında her alanda güçlü ve söz sahibi olmak için ekonomik güç lazım" diye konuştu.



TARİHSEL ÖNEME SAHİP

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer "Bu kongre milli mücadele ortamında ve Lozan görüşmelerini kesildiği sırada Türkiye'nin her yerinden gelen her meslekten bin 135 delegeyle toplandı. Milli iktisat esaslarının kabul edildiği iktisat kongresi tarihsel bir öneme sahiptir" dedi.

