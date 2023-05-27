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Haberler İzmir İzmir’de seçim gününe özel 24 saat toplu ulaşım

İzmir’de seçim gününe özel 24 saat toplu ulaşım

27.5.2023

Gazete

İzmir’de seçim gününe özel 24 saat toplu ulaşım
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, metro, tramvay ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN araçları, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. İzmir Valiliği'nin yayınladığı genelge çerçevesinde, saat 05.00'te göreve başlayacak sandık görevlilerinin ulaşımı için tüm toplu ulaşım araçları, 27 Mayıs Cumartesi gününü pazara bağlayan gece 03.30'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Seçimin ardından ise sandık görevlilerinin güvenli şekilde sandık sonuçlarının teslimi sağlayabilmeleri için 29 Mayıs Pazartesi sabahına kadar toplu ulaşım hizmeti devam edecek.
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