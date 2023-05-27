İzmirli iş insanı Bencuya vefat etti

EGE Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) eski Başkan Yardımcısı Moris Bencuya, hayata veda etti. Altay'da uzun yıllar yöneticilik de yapan İzmir Musevi Cemiyeti'nin başkanlarından Bencuya, 89 yaşındaydı. Yenişehir İnşaatçılar Çarşısı'ndaki işyerinde çelik ve galvaniz boru ticaretiyle uğraşan Bencuya, kentte hayırseverliği ile de tanınıyordu. Son olarak Konak ilçesinde Otistik Çocuklar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni hayata geçiren Moris Bencuya, son yolculuğuna Pazar günü yapılacak törenle uğurlanacak.

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