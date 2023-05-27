  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İZSU’da yasak aşk baskını/ Kulağıma Gelenler

İZSU’da yasak aşk baskını/ Kulağıma Gelenler

27.5.2023

Gazete

İZSU’da yasak aşk baskını/ Kulağıma Gelenler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, kurumdaki bir daire başkanıyla ilgili şok bir olayla çalkalanıyor. Başkan Tunç Soyer'in de prenslerinden biri olarak nitelendirilen İZSU'da bir daire başkanı, kuruma transfer ettirdiği bir kadın personel ile yasak aşk yaşıyormuş.

HATTA iddiaya göre makam odasında basılmış. Büyükşehir Belediyesi'nde herkesin konuştuğu olayla ilgili daire başkanının görevine son verileceği öne sürülüyor. Ancak, üst yönetimden olayın üzerinin örtülmesine yönelik girişimler olduğu da kulağımıza gelenler arasında.

KULAĞIMA GELENLER/ ERHAN GÜLENÇ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA