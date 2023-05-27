İZSU’da yasak aşk baskını/ Kulağıma Gelenler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, kurumdaki bir daire başkanıyla ilgili şok bir olayla çalkalanıyor. Başkan Tunç Soyer'in de prenslerinden biri olarak nitelendirilen İZSU'da bir daire başkanı, kuruma transfer ettirdiği bir kadın personel ile yasak aşk yaşıyormuş.

HATTA iddiaya göre makam odasında basılmış. Büyükşehir Belediyesi'nde herkesin konuştuğu olayla ilgili daire başkanının görevine son verileceği öne sürülüyor. Ancak, üst yönetimden olayın üzerinin örtülmesine yönelik girişimler olduğu da kulağımıza gelenler arasında.

KULAĞIMA GELENLER/ ERHAN GÜLENÇ