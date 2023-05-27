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Haberler İzmir Katil koca mirastan faydalanamayacak

Katil koca mirastan faydalanamayacak

27.5.2023

Gazete

Katil koca mirastan faydalanamayacak
İzmir'in Bornova ilçesinde, eşi Hülya Şellavcı'yı (52) öldüren Kaffar Yeğin (60) hakkında yeni bir karar çıktı. Mahkeme, ölüm üzerine boşanma konusunda hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi. Böylece katil zanlısının mirastan faydalanması da engellendi. Geçen yıl 22 Ekim'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde atölyesi olan 2 çocuk annesi Şellavcı'ya ulaşamayan yakınları, iş yerine gitmiş, burada kanlar içinde bulunan kadının vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Bir arkadaşının evinde yakalanan katil zanlısı tutuklanmıştı.
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