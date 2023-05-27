Seferihisar'ın ilk multidisipliner etkinlik alanı Rupaloka, içinde başlıca yoga, meditasyon ve nefes terapi teknikleri olmak üzere; birçok farklı disiplinle katılımcılarına hem fiziksel, hem de ruhsal sağlık sunuyor. 2016 yılında bir inzivada tanışan iki yoga dostu olan Filiz Pesen ve Bengü Özdikicioğlu'nun öncülüğünde kurulan Rupaloka Multidisipliner Stüdyo, multi disipliner bir atölye olarak farklı öğretiler ve teknikleri içeren, herkese kucak açan eğitimlerle yoga ve meditasyon tutkunlarının yeni adresi olmaya aday. Yıllardır yoga, meditasyon ve nefes terapi konusunda çalışmalar yaptığını dile getiren Kurucu Ortak ve Nefes Terapisti Filiz Pesen, "Elde ettiğimiz deneyimler ışığında uzmanı olduğumuz alanlarda dersler veriyoruz. Burası herkese kucak açtığımız bir yer. Birçok çeşitli öğretinin arasından size iyi geleni keşfedebileceğiniz bir adres. Günümüzde insanların da bu yöndeki talepleri artıyor. Her insanın özündeki ihtiyaçları aynıdır. Bu ihtiyaçların karşılanmıyor olması, sıkışmışlık hissi toplumda bir arayışa gitmemize neden oluyor. Budist öğretiye göre Rupaloka, madde dünyasında genişleyen algı anlamına geliyor" dedi.



ZENGİN PROGRAM

Kurucu Ortak ve Yoga Eğitmeni Bengü Özdikicioğlu "Tüm yoga çeşitleri, nefes teknikleri, meditasyon dersleri, Thai medikal ve hamilelere özel masaj teknikleri gibi kapsayıcı bir programa sahibiz. Cuma günleri kadınlara yönelik nefes meditasyon ve masaj çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

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