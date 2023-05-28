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Haberler İzmir İzmir'de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

İzmir'de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni olan Faruk Ceren ile arkadaşı Cihan Saha, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için at üstünde oy kullanmaya geldi. İkili görenleri şaşkına çevirdi.

DHA

28.05.2023, 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 12:41

İzmir’de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy verme işlemleri, saat 08.00'den itibaren başladı. Seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti.

14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren, geleneği bozmadı. Bornova ilçesi Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde gelen Ceren'e, bu kez arkadaşı Cihan Saha da atı ile eşlik etti. 'Karamel' ile 'Kara inci' isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı.

Faruk Ceren, "İkinci tura da atımızla geldik. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek için buradayız. Atlara olan sevgi ve hassasiyetimizi dile getirmek istedik" dedi. Geri dönüşüm sektöründe çalışan Cihan Saha ise "Oyumuzu kullanmak için atlarımızla geldik. Amacımız; atlara olan sevgimizi göstermek. İnsanların bizi anlamasını istedik. Görenler şaşkına dönüyor" diye konuştu.

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