İzmirliler tarihi seçim için sandık başında!

Koltuk değneği ile geldiği okulda oyunu kullanan Sema Beyter de "İnşallah hayırlısı olur" derken, oyunu kullanan bir diğer seçmen Mustafa Orhun ise "Ülke için hayırlısı olsun. İnşallah ülkenin hayrına bir sonuç çıkar" diye konuştu.