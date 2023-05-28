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İzmirliler tarihi seçim için sandık başında!

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda vatandaşlar oylarını kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler oy kullanacakları okullarda uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA

28.05.2023, 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 11:08

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidiyor.

İzmirliler tarihi seçim için sandık başına gitmeye başladı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin ikinci turunda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

İzmirliler tarihi seçim için sandık başına gitmeye başladı

Bugün gerçekleştirilmeye başlanan seçimde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Konak ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Lisesi'nde oylarını kullanmak isteyen seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçmen kağıtlarıyla oy kullanacakları okula akın etti. Oy kullanma işlemleri 08.00-17.00 saatleri diliminde uygulanacak.

İzmirliler tarihi seçim için sandık başına gitmeye başladı

İLK OYLAR KULLANILMAYA BAŞLANDI

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Avukat Perihan Uşkay, "Türkiye için hayırlısı neyse o olsun. Çünkü bu çok önemli bir konu. Kim hak ediyorsa o kazansın" dedi.

İzmirliler tarihi seçim için sandık başına gitmeye başladı

Koltuk değneği ile geldiği okulda oyunu kullanan Sema Beyter de "İnşallah hayırlısı olur" derken, oyunu kullanan bir diğer seçmen Mustafa Orhun ise "Ülke için hayırlısı olsun. İnşallah ülkenin hayrına bir sonuç çıkar" diye konuştu.

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