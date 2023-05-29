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Haberler İzmir İzmir'de kıraathaneye molotoflu saldırı yapıldı! O anlar kaydedildi

İzmir'de kıraathaneye molotoflu saldırı yapıldı! O anlar kaydedildi

İzmir'de bir kıraathanaeye 2 kişi tarafından molotof kokteyli saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anı olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

29.05.2023, 20:41 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 20:46

İzmir’de kıraathaneye molotoflu saldırı yapıldı! O anlar kaydedildi
İzmir'in Konak ilçesinde bir kıraathaneye 2 kişi tarafından molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Olay anı cep telefonu ile görüntülenirken, saldırının dün gerçekleşen silahlı kavgayla alakalı olduğu öne sürüldü.

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Zafertepe Mahallesi 574. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan kıraathaneye akşam saatlerinde molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Kafalarında motosiklet kaskı bulunan kimliği belirsiz 2 kişi, kıraathanenin önüne gelerek molotof kokteyli fırlattı. Ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise sokaktan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Meydana gelen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kıraathanede hasar oluştu. Görüntülerde, kafasında motosiklet kaskı bulunan bir kişinin kıraathaneye koştuğu, arkadan gelen motosiklet kasklı kişinin elindeki molotofu kıraathaneye attığı görülüyor.



SALDIRININ DÜN GERÇEKLEŞEN SİLAHLI KAVGAYLA İLGİLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Dün akşam saatlerinde aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için 574. Sokak'ta bir araya gelmiş, iki grubun birbirine tabanca ile ateş açması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Bu akşam saatlerinde gerçekleşen molotof kokteylli saldırının silahlı kavgayla ilgili olduğu iddia edildi.

Olayın arından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler, kafalarında kask takılı şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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