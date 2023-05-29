İzmir’de motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybettti

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, saat 13.30 sıralarında Menemen ilçesi Gazi Mustafa Kemal Mahallesi İzmir-Foça karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Dilek Ş. (50) idaresindeki 16 NVU 59 plakalı otomobil, Foça istikametine seyir halinde olan Bora E. (24) İdaresindeki 35 GF 143 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Bora E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.