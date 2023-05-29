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Haberler İzmir İzmir'de silahlı borç-alacak kavgası: 5 yaralı

İzmir'de silahlı borç-alacak kavgası: 5 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Silahların patladığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

DHA

29.05.2023, 09:26

İzmir’de silahlı borç-alacak kavgası: 5 yaralı

İzmir Konak'ta aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. İki grup da birbirlerine tabancalarla ateş ederken, olayda Abdulkadir Y. (24) başından, kardeşi Ali Y. ve 3 kişi daha vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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