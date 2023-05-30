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Haberler İzmir Duvara çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Duvara çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin duvara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen 22 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

İHA

30.05.2023, 18:21

Duvara çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Bergama ilçesi Atmaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Geldi (22) motosikletiyle yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 22 yaşındaki gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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