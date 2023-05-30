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Haberler İzmir İzmir'de güldüren olay: Çek çekin içine böyle atladı, yine de polisten kaçamadı

İzmir'de güldüren olay: Çek çekin içine böyle atladı, yine de polisten kaçamadı

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin kovaladığı hırsızlık şüphelisi yolda ilerleyen çek çekin içine balıklama atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli ekiplerce yakalandı.

İHA

30.05.2023, 19:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023, 19:28

İzmir’de güldüren olay: Çek çekin içine böyle atladı, yine de polisten kaçamadı

Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi Metro yakınlarında bir şahsın taşla kırmak suretiyle elektrikli bisiklet çaldığı yönündeki ihbara hızlıca giden Bornova Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı polisler, gördükleri şahsı durdurmak istese de şüpheli 'dur' ihtarına uymayarak yaya bir şekilde ekiplerden kaçmaya başladı.

2. Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan amansız kovalamacada şüpheli, yolda ilerlemeye çalışan bir kağıt toplayıcısına ait çek çek denilen aracın içerisine balıklama atladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çek çekin içine gizlenmek isteyen şüpheli, ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, çek çek sahibinin yaşadığı şaşkınlık da anbean kameraya yansıdı.



Öte yandan, bisiklet şüphelinin sakladığı yeri göstermesinin ardından ekiplerce muhafaza altına alırken, gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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