İzmir’de kız cinayeti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada göğsünden defalarca bıçaklanan Ramazan Yüksekdağ (25) yaşamını yitirdi. Kavganın kız meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, Bahar Mahallesi 2904 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne çok sayıda bıçak darbesi alan Yüksekdağ, kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksekdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksekdağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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