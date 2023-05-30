Körfezin nefesi kesiliyor

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle müsilaj (deniz salyası) oluşumu belirlediklerini ifade ederek, "Eğer gerekli önlemler alınmazsa yaza doğru bu müsilaj olayı şiddetle artacaktır" dedi. Körfezde kirlilik nedeniyle artan azot ve fosfatın, normalde oksijen ürettiği için faydalı deniz marulunun aşırı artmasına sebebiyet verdiğine işaret eden Kesici, aynı kirliliğin yine faydalı kırmızı su yosunlarının yeterince büyüyemeyip kopmasına ve deniz üzerini kaplamasına neden olduğunu, son günlerde İzmir Körfezi'nde kırmızı su yosunlarının geniş alanları kapladığını dile getirdi. Bu tür organizmaların sudaki oksijeni azaltarak canlılığı olumsuz etkilediğini, suyun üzerini kaplayarak ışığın su altına ulaşmasını engellediğini kaydeden Kesici, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda salyalaşmanın başladığını ve denizin dip çamuru dediğimiz kısımlarında peltemsi yapıların giderek arttığını ki bu çok büyük tehlike. Körfezin başlangıç kısmının olduğu yerde oksijen seviyelerinin 2 düzeyinde olduğunu, belirli noktalarda 1'e düştüğünü gördük. Oksijen miktarının en az beş olması gerekir" diye konuştu.

DİĞER