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Haberler İzmir 58 operasyonda 72 tutuklama

58 operasyonda 72 tutuklama

31.5.2023

Gazete

58 operasyonda 72 tutuklama
İzmir'de 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen 58 ayrı uyuşturucu operasyonunda 122 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 72'si tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 11 kilo 696 gram esrar-skank, 2 kilo 760 gram metamfetamin, 74 gram kokain, 642 adet ecstasy, 2 bin 48 adet captagon, 7 bin 372 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 24 tabanca, 5 tüfek, 112 tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 69 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.
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