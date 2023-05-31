  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Cezaevi nakil aracı devrildi: 11 yaralı

Cezaevi nakil aracı devrildi: 11 yaralı

31.5.2023

Gazete

Cezaevi nakil aracı devrildi: 11 yaralı
İzmir Bergama'da devrilen cezaevi nakil aracındaki 11 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Küçükkaya mevkisinde meydana geldi. Görev sonrası Bandırma'dan dönen nakil aracı, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Bergama Bayatlı Kavşağında dereye uçtu. Kazada 4 kişi kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, nakil aracında sıkışan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtaki 1 subay, 5 uzman çavuş, 4 er ile aracın sürücüsü ilk kontrollerinin ardından, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA