Cezaevi nakil aracı devrildi: 11 yaralı

İzmir Bergama'da devrilen cezaevi nakil aracındaki 11 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Küçükkaya mevkisinde meydana geldi. Görev sonrası Bandırma'dan dönen nakil aracı, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Bergama Bayatlı Kavşağında dereye uçtu. Kazada 4 kişi kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, nakil aracında sıkışan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtaki 1 subay, 5 uzman çavuş, 4 er ile aracın sürücüsü ilk kontrollerinin ardından, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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