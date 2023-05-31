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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir'de CHP’ye oy vermeyenlerin listesi yapılıyor

İzmir Büyükşehir'de CHP’ye oy vermeyenlerin listesi yapılıyor

31.5.2023

Gazete

İzmir Büyükşehir’de CHP’ye oy vermeyenlerin listesi yapılıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinden zaferle ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı. CHP yandaşları, Erdoğan'ın zaferinin ardından AK Parti seçmenini hedef alan paylaşımlara imza attı.

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hayriye Çelik, "Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz onlara. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun belediyesine de tenezzül etme gir devlet kurumlarında çalış" ifadeleriyle çalışanları tehdit edip bir skandala imza attı.

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