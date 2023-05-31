İzmir Milletvekili İnan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehrimizi tanımıyorlar

AK PARTİ Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kendi yerine getirdiği isimlerin de maalesef İzmir ile uzaktan yakından alakası yok. Şehrimizi tanımıyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduk derken, yerine gelenler yabancılıkta kendisini aratmıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 2 dönemdir İzmir Milletvekili olduğunu hatırlatan İnan, "Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili olduğu şehre yılda 1-2 kez gelir; hemşehrilerimizin Büyükşehir Belediyesine tepkileriyle karşılaşır ve dönerdi. İzmir'e de tek bir faydası olmadı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden en büyük yararı İzmir görecek. Buna herkes şahit olacak" diye konuştu.

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