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Haberler İzmir Kardeşine uyuşturucu sattı diye bıçaklamış

Kardeşine uyuşturucu sattı diye bıçaklamış

31.5.2023

Gazete

Kardeşine uyuşturucu sattı diye bıçaklamış
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, göğsüne aldığı 8 bıçak darbesi ile yaşamını yitiren Ramazan Yüksekdağ (25) cinayetinde gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Olay, iki gün önce Bahar Mahallesi 2904 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Yüksekdağ ile H.E.(23), F.E.(20), M.V.(24) ve F.Ö.(22) arasında tartışma çıktı. H.E., Yüksekdağ'ı defalarca bıçakladı. Yüksekdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 şüpheli emniyette verdikleri ifadelerde, Ramazan Yüksekdağ'ın H.E.'nin kız kardeşini uyuşturucu maddeye alıştırdığı, mahalledeki kızlara da uyuşturucu madde sattığını ileri sürdüğü öğrenildi
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