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Haberler İzmir Başdaş: Artık yeni bir yüzyıl başlıyor

Başdaş: Artık yeni bir yüzyıl başlıyor

1.6.2023

Gazete

Başdaş: Artık yeni bir yüzyıl başlıyor
AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2'nci Tur Seçimleri ile ilgili bir teşekkür mesajı yayımladı. Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta Konak teşkilatının sahada güçlü bir şekilde var olduğunun altını çizen Başdaş, "Kapısını çaldığımız, çayını içtiğimiz, dertleştiğimiz tüm İzmir halkına bize oy vermiş olsun olmasın şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti hükümetinin İzmir'de sürdürdüğü hizmetlere çok daha büyükleri eklenecektir. Artık yeni bir yüzyıl, Türkiye Yüzyılı başlıyor" sözlerine yer verdi.
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