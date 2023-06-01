Bergama’da cezaevi nakil aracı devrildı

İzmir'in Bergama ilçesinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen cezaevi nakil aracındaki 10 askeri personel ile sürücü yaralandı. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Görev sonrası Bandırma'dan dönen personeli taşıyan araç kayganlaşan yolda dereye uçtu. Bölgeye acilen polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtaki 1 subay, 5 uzman çavuş, 4 er ile aracın sürücüsü ilk kontrollerinin ardından, yaralı olarak Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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