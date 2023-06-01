Bin 200 kilometrelik yolu şehitler için kat edecek

ŞEHİTLER anısına 18 yıldır pedal çeviren ve İzmir'deki bir yemek firmasında çalışan Orhan Kotluk (46), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle Sivas'a geldi. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'tan İzmir'e bisikletiyle gidecek olan Kotluk, 1200 kilometre pedal çevirecek. Kotluk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı'dan aldığı Türk bayrağını da İzmir'e götürecek. Yolculuğunun başlangıç noktası olan Atatürk Kongre Müzesi önünde açıklama yapan Orhan Kotluk, 2 hafta sürecek yolculuğunu İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda bitireceğini söyledi.