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Haberler İzmir Çeşme'deki otelden hırsızlık yapan zanlının 167 suç kaydı çıktı

Çeşme'deki otelden hırsızlık yapan zanlının 167 suç kaydı çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir otelin resepsiyonundan dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen kişi, Konak'ta yakalandı. Çeşme'ye getirilerek adliyeye sevk edilen ve tutuklanan zanlının 167 suç kaydı çıktı.

İHA

01.06.2023, 17:41

Çeşme’deki otelden hırsızlık yapan zanlının 167 suç kaydı çıktı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'deki bir otelin resepsiyonundan dizüstü bilgisayar çalındı. Olayın Çeşme Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı araştırma sonucunda, zanlının İzmir'in Konak ilçesinde olduğunu belirledi.

B.E., yapılan operasyon sonucu çaldığı dizüstü bilgisayar ile yakalandı. Çeşme Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan B.E., Çeşme Adliyesine sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda tutuklanan B.E.'nin 167 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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