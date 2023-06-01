  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Karton arabasına atladı polisten kaçamadı

Karton arabasına atladı polisten kaçamadı

1.6.2023

Gazete

Karton arabasına atladı polisten kaçamadı
İzmir'in Bornova ilçesinde polisin kovaladığı hırsızlık şüphelisi kişi, yolda karton toplayan kişiye ait çek çek arabanın içine atlayarak polisten saklanmaya çalıştı. Bornova Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı polisler Kazımdirik Mahallesi'nde bir kişinin elektrikli bisiklet çaldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Şahsı gören ekipler ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Şüpheli, yoldaki bir kağıt toplayıcısına ait çek çek denilen aracın içerisine atlayarak polisten saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra aracın içinden çıkan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin saklanma ve polis tarafından yakalanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA